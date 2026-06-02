Глава Башкирии подписал в мае ряд важных документов: подробности

Совет по ИИ

В Башкирии появился Совет по внедрению искусственного интеллекта и новый вице-премьер, курирующий это направление. Указы об этом Радий Хабиров подписал 19 мая. Согласно документу, Совет при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта создан для эффективной реализации государственной политики в области цифрового развития, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере госуправления региона.

В состав Совета во главе с Радием Хабировым вошли представители республиканского правительства, экспертного и бизнес-сообщества. Совет станет ключевым органом принятия решений в сфере цифровизации и внедрения технологий ИИ в республике. В документе, опубликованном на портале правовой информации РБ, отмечается, что члены Совета имеют равные права и не вправе разглашать сведения, которые они узнали на Совете.

Новый вице-премьер

Отвечать за внедрение ИИ-технологий в республике будет новый вице-премьер правительства. На эту должность Глава Башкирии назначил 32-летнего уроженца Узбекистана Олега Ли. До этого он работал советником Центра развития ИИ при правительстве России. В итоге по указу Главы Башкортостана у премьер-министра республики стало 11 заместителей. Ранее их было 10.

«Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно», – предупредил Радий Хабиров на стратегической сессии по внедрению ИИ. Глава отметил, что «ИИ уже работает в Башкортостане»: в медицине ИИ-технологии применяются в диагностике, в промышленности их используют для контроля скважин и при производстве деталей, в агропроме – для автоматизации процессов.

Развитие конкуренции

21 мая вышло распоряжение Главы республики о мерах по содействию развитию конкуренции в Башкортостане. Документом утверждена дорожная карта для развития конкуренции и перечень товарных рынков республики. В него вошли рынок производства и реализации сельхозпродукции; рынок услуг связи, в том числе доступа к интернету; рынок оказания медицинских услуг; услуг розничной торговли лекарствами и медизделиями; рынок услуг по перевозке пассажиров автотранспортом; рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения; рынок торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах; рынок гостиничных услуг и оказания услуг по общепиту.

Также утвержден план мероприятий по содействию развитию конкуренции в республике на 2026-2030 годы. В «дорожной карте» определяются мероприятия, влияющие на развитие конкуренции, а также ключевые показатели по содействию развитию конкуренции на товарных рынках региона. В документе говорится, что информацию о ходе реализации «дорожной карты» Госкомитет республики по конкурентной политике должен ежеквартально представлять в правительство РБ.

«Наши предприниматели, производители товаров и поставщики услуг должны иметь доступ к участию в закупочной деятельности. От этого во многом зависит их устойчивое развитие, а значит, и стабильность нашей экономики», – отметил Радий Хабиров, комментируя прошедшую в Уфе 22 мая конференцию «Закупки-2026». Работу в сфере закупок координирует Госкомитет РБ по конкурентной политике. На конференции, в частности, обсудили взаимодействие с субъектами МСП. Сегодня на долю малого бизнеса приходится 73% закупок в республике и с каждым годом этот показатель растет, подчеркнул Глава Башкирии.

Изменение категории участков

28 мая Глава Башкирии подписал закон о переводе земельных участков в республике из одной категории в другую. Ранее, 21 мая, его приняли депутаты Госсобрания РБ. Согласно новому закону, в Новонагаевском сельсовете Краснокамского района три земельных участка, площадью 11 656 кв. м, 9639 кв. м и 2933 кв. м, переведены из категории земель сельхозназначения «в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в сельском поселении в целях добычи полезных ископаемых».

Республиканский закон уже вступил в силу.

Выплаты спортсменам по-новому

В Башкирии изменились правила материального поощрения спортсменов и их тренеров за достижения на различных соревнованиях. Такие изменения в свой ранний указ утвердил 20 мая Радий Хабиров.

Согласно внесенным в документ дополнениям, теперь денежную премию за призовые и 4-8-е места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх и на других спортивных мероприятиях в составе сборных команд России получат спортсмены и их тренеры, не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет страны.

При этом, если спортсмен и его тренер не представили документы об уплате налогов и сборов, минспорт получит их у соответствующих органов в порядке межведомственного взаимодействия, уточняется в документе.

Указ Главы республики уже вступил в силу.

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