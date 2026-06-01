Какие законы вступят в силу в России в июне

В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в июне 2026 года.
Продолжается действие механизма списания задолженности по кредитам (вступил в силу 25 мая) для участников специальной военной операции. Теперь оно действует и для тех, кто заключил контракт в период с 1 мая 2026 года, и распространяется на их супруг.
Договоры аренды земельных участков, заключенные ими, будут продлены автоматически на неопределённый срок.
Один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев, в том числе – если отец ребёнка не состоит в официальном браке с его матерью.
Всего, начиная с 2022 года, принято 168 федеральных законов в сфере поддержки участников СВО.
Кроме того, в текущем месяце становится обязательным сбор биометрических персональных данных у мигрантов. А также ВС РФ будут привлекаться для защиты россиян за рубежом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.