Какие законы вступят в силу в России в июне

В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в июне 2026 года.

Продолжается действие механизма списания задолженности по кредитам (вступил в силу 25 мая) для участников специальной военной операции. Теперь оно действует и для тех, кто заключил контракт в период с 1 мая 2026 года, и распространяется на их супруг.

Договоры аренды земельных участков, заключенные ими, будут продлены автоматически на неопределённый срок.

Один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев, в том числе – если отец ребёнка не состоит в официальном браке с его матерью.

Всего, начиная с 2022 года, принято 168 федеральных законов в сфере поддержки участников СВО.

Кроме того, в текущем месяце становится обязательным сбор биометрических персональных данных у мигрантов. А также ВС РФ будут привлекаться для защиты россиян за рубежом.