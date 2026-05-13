Для участников СВО продлили сроки договоров аренды земельных участков

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции.
Согласно закону, за участниками СВО и защитниками приграничных территорий сохранится право на земельные участки, которыми они владели по договорам аренды или безвозмездного пользования до ухода на фронт. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Договор аренды или безвозмездного пользования участком будет считаться возобновленным на неопределенный срок.
Вернувшись из зоны боевых действий, участник СВО сможет заключить новый договор. Для этого в течение года необходимо будет подать соответствующее заявление.
«Понятно, что практически невозможно вернуться с фронта и заняться переоформлением договора. И, соответственно, если истекает срок действия соответствующего договора аренды земельного участка либо пользования земельным участком, мы в законе прописываем, что он должен продляться автоматически», — пояснил суть изменений их соавтор, заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин.
Он также отметил, что военнослужащий сможет переоформить договор в приоритетном порядке.
Напомним, ранее Башинформ сообщал о дополнительных мерах поддержки для бойцов СВО.
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