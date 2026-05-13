Вооружённые силы РФ привлекут к защите россиян за рубежом

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств. Изменения вносятся в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне», сообщили в пресс-службе ГД.
Закон гласит, что по решению главы государства Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия. Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
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