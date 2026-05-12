В Госдуму внесен законопроект о новой выплате родителям двух и более детей

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до семи лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается введение выплаты для неработающих матерей, отцов или опекунов, воспитывающих двух и более детей. Пособие предлагается выплачивать с рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком семилетнего возраста.

Законопроектом также предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Башкирии сохранят пособие при небольшом росте дохода.