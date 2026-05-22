Радий Хабиров рассказал о сфере госзакупок Башкирии

«От качества их проведения, прозрачности, слаженности всех участников процесса зависит очень многое в нашей республике — от строительства важных социальных объектов, ремонта дорог и мостов до обеспечения лекарствами льготников», — отметил руководитель региона.
Работу в сфере закупок в Башкирии координирует Госкомитет по конкурентной политике. Всего в ней задействовано 5,2 тысячи человек. Более 800 из них собрались сегодня на ежегодную, уже пятую по счету конференцию «Закупки-2026». На ней обсудили вопросы, которые касаются этой деятельности, в том числе — взаимодействие с субъектами МСП.
«Сегодня на долю малого бизнеса приходится уже 73% закупок в республике. С каждым годом показатель растет, и это очень важно, — подчеркнул Радий Хабиров. — Наши предприниматели, производители товаров и поставщики услуг должны иметь доступ к участию в закупочной деятельности. От этого во многом зависит их устойчивое развитие, а значит, и стабильность нашей экономики».
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