Еще один глава муниципалитета Башкирии сложил полномочия

Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов сложил полномочия. У него закончился срок контракта. И.о. назначен его первый заместитель Алик Салахутдинов.

Как пояснил в соцсетях Руслан Гилязетдинов, это стандартная процедура. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Ранее «Башинформ» писал о том, что истекли сроки контрактов мэра Стерлитамака Рустема Газизова, главы Дуванского района Фаиля Мухамадеева, руководителя администрации Чишминского района Ришата Мансурова. В администрации Главы Башкирии пояснили, что отставка чиновников носит технический характер.