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20 Сентября , 21:54

В администрации Главы Башкирии пояснили ситуацию с контрактами глав районов

Ситуацию с окончанием контрактов руководителей муниципалитетов в администрации Главы Башкирии назвали технической процедурой.

В администрации Главы Башкортостана объяснили ситуацию с окончанием срока служебных контрактов руководителей муниципалитетов.

Напомним, что за последние дни появилась информация об истечении срока полномочий главы администрации Чишминского района Ришата Мансурова и главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова.

Как пояснили в пресс-службе Главы Башкортостана, по сути, речь идёт о технической процедуре. По федеральному законодательству контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации, а именно в сентябре этого года истек срок полномочий большинства местных Советов, назначивших  глав местных администраций, и соответственно в силу закона прекращаются полномочия таких руководителей муниципалитетов.

Исполнение обязанностей возлагается на заместителя главы администрации города или района. Далее муниципалитет объявляет конкурс на замещение должности руководителя муниципалитета, по итогам которого заключается новый служебный контракт.

- Безусловно, Глава Башкортостана Радий Хабиров уже говорил о том , что сохранится преемственность власти. Большинство глав администраций районов и городов, срок полномочий которых истёк, планируют подать документы для участия в конкурсе. Кардинальные перемены в руководстве городов и районов не планируются, - отметили в пресс-службе Главы Башкортостана.

Автор:Рустем Сагитов
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