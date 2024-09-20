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20 Сентября , 12:11

Главы двух муниципалитетов Башкирии сложили свои полномочия

Рустем Газизов/vk.com
Фото:Рустем Газизов/vk.com

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов сложил полномочия в связи с истечением срока контракта. Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством, которая обеспечивает прозрачность и демократичность управления. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполнять обязанности главы города пока будет первый заместитель Эмиль Шаймарданов. Новый конкурс на замещение должности мэра объявят депутаты городского совета.

Также 18 сентября истек срок контракта главы Дуванского района Фаиля Мухамадеева. Решением Совета муниципалитета его полномочия также прекращены. Объявлен конкурс на замещение должности.

«За последние годы, несмотря на сложности, вызванные пандемией и специальной военной операцией, мы смогли достичь значительных успехов в развитии нашего района. Тем не менее, у нас еще много задач, которые необходимо решить. Принимая во внимание все обстоятельства, я принял решение участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Дуванского района. Если вы доверите мне, я буду продолжать работать на благо нашего района и улучшение жизни жителей», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в отставку ушел глава администрации Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров. 

Автор:Ляйсан Закирова
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