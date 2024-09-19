Глава Чишминского района Башкирии ушел в отставку

Глава администрации Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров ушел в отставку.

Полномочия прекращены в связи с истечением срока контракта главы района. Исполнять обязанности руководителя Чишминского района будет первый заместитель, начальник управления сельского хозяйства Эрнес Каримов.

В связи с прошедшими выборами в представительные органы МР и ГО полномочия глав администраций истекли. Объявляется конкурс на замещение должности главы администрации. Бывший глава администрации может принять участие в конкурсе. По его результатам он может быть назначен руководителем района на период работы Совета МР нового созыва.

Конкурс на должность главы муниципалитета уже объявлен.

Напомним, Ришат Мансуров возглавлял муниципалитет с июля 2020 года. В августе 2022 года полномочия главы администрации Чишминского района Ришата Мансурова были прекращены также в связи с истечением срока контракта, сообщал тогда Башинформ.