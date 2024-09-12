Правительство Башкирии ушло в отставку

Правительство Башкортостана сложило с себя полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

«В соответствии со статьей 93 Конституции РБ, статьей 30 Закона Республики Башкортостан „О правительстве РБ“ правительство Республики Башкортостан слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность Главой Республики Башкортостан», — говорится в документе.

Как сообщал Башинформ, сегодня, 12 сентября, председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана.

Напомним, действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.