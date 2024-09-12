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12 Сентября , 13:20

Максим Забелин рассказал, что помогает Радию Хабирову оставаться сильным лидером

соцсети Максима Забелина
Фото:соцсети Максима Забелина

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин прокомментировал церемонию вступления в должность Главы республики Радия Хабирова, которая состоялась сегодня, 12 сентября, в доме Госсобрания РБ.

«Сегодня Башкортостан открывает новую главу своего развития. В Уфе прошла торжественная церемония вступления в должность Главы республики. Радий Фаритович Хабиров принес присягу народу Башкирии, который во второй раз выразил ему высокое доверие.

Современный Башкортостан, бесспорно, один из лидеров среди регионов России по многим показателям. За этим стоит огромный труд и нацеленность на результат. И в этом, прежде всего, личная заслуга Радия Хабирова, как руководителя.

Но как неоднократно говорил Радий Фаритович, все заслуги обнулились, а это значит - впереди много работы. Упорство и трудолюбие, умение держать удар, способность не пасовать перед трудностями и отвечать вызовам помогают Радию Хабирову оставаться настоящим лидером.

Поздравляю всех жителей республики с этим важным событием. Желаю Башкортостану процветания, благополучия и дальнейших успехов!» — написал Максим Забелин в своих соцсетях.

Напомним, действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкортостана набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%. Сегодня, 12 сентября, председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана, сообщал «Башинформ».

Автор:Альфия Аглиуллина
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