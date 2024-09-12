Глава Башкирии подписал важный указ

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о продолжении выполнения своих обязанностей республиканским правительством регионом до сформирования нового правительства РБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В связи со сложением правительством РБ своих полномочий и, руководствуясь статьей 93 Конституции РБ, постановляю поручить правительству РБ продолжать выполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Республики Башкортостан», — отмечается в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, с 12 сентября 2024 года.

Ранее правительство Башкортостана сложило с себя полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как сообщал Башинформ, сегодня, 12 сентября, председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана.

Напомним, действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.