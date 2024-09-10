Политолог назвал результаты выборов в Башкирии показателем доверия к власти

Накануне Центризбирком Башкирии признал выборы в республике состоявшимися и действительными. Комиссия установила, что Главой РБ избран Радий Хабиров. Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона набрал 80,21% голосов. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Исполнительный директор Российского общества политологов, профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов, комментируя ход выборов в Башкирии, отмечает, что результат Радия Хабирова является серьезным кредитом доверия граждан к власти.

«Выборы в целом по стране прошли организовано, без существенных нарушений. Практически всюду не потребовался второй тур, а это показатель однозначности выбора граждан и заметная экономия средств. Результат главы Башкирии - отражение сложившегося социального запроса в субъекте Федерации и, одновременно, оценка вклада Радия Хабирова в развитие региона. Высокая явка избирателей говорит об интересе граждан к выборам и ответственном отношении к ним. Для Башкирии этот показатель традиционно (с учетом современных электоральных кампаний) высок. Победитель - действующий Глава - получил голосов значимо больше, чем все остальные кандидаты. Обычно этот показатель - «электоральная база победителя» - в целом определяет состояние конкуренции. При этом он важнее общего количества кандидатов на мандат (1/5). Это означает победу с явным преимуществом. Таким образом выборы состоялись, их результат легитимен, и это серьезный кредит доверия власти от граждан. Его необходимо оправдать принятием и реализацией решений в интересах общества», - прокомментировал «Башинформу» Игорь Кузнецов.

О том, как оценили выборы другие федеральные и региональные эксперты, – в лонгриде «Башинформа».