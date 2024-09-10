Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
70.88
-0.97
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
10 Сентября , 09:40
ВЫБОРЫ-2024

Политолог назвал результаты выборов в Башкирии показателем доверия к власти

Российское общество политологов
Фото:Российское общество политологов

Накануне Центризбирком Башкирии признал выборы в республике состоявшимися и действительными. Комиссия установила, что Главой РБ избран Радий Хабиров. Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона набрал 80,21% голосов. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Исполнительный директор Российского общества политологов, профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов, комментируя ход выборов в Башкирии, отмечает, что результат Радия Хабирова является серьезным кредитом доверия граждан к власти. 

«Выборы в целом по стране прошли организовано, без существенных нарушений. Практически всюду не потребовался второй тур, а это показатель однозначности выбора граждан и заметная экономия средств. Результат главы Башкирии - отражение сложившегося социального запроса в субъекте Федерации и, одновременно, оценка вклада Радия Хабирова в развитие региона. Высокая явка избирателей говорит об интересе граждан к выборам и ответственном отношении к ним. Для Башкирии этот показатель традиционно (с учетом современных электоральных кампаний) высок. Победитель - действующий Глава - получил голосов значимо больше, чем все остальные кандидаты. Обычно этот показатель - «электоральная база победителя» - в целом определяет состояние конкуренции. При этом он важнее общего количества кандидатов на мандат (1/5). Это означает победу с явным преимуществом. Таким образом выборы состоялись, их результат легитимен, и это серьезный кредит доверия власти от граждан. Его необходимо оправдать принятием и реализацией решений в интересах общества», - прокомментировал «Башинформу» Игорь Кузнецов.

О том, как оценили выборы другие федеральные и региональные эксперты, – в лонгриде «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru