Центризбирком признал выборы Главы Башкирии состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги прошедших в республике выборов Главы региона, а также дополнительных выборов депутата Госсобрания по Уфимскому избирательному округу № 54.

Комиссия постановила признать выборы Главы Башкирии состоявшимися и действительными и установила, что Главой РБ избран Радий Хабиров. Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона набрал 80,21% голосов. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Также ЦИК установил, что депутатом Госсобрания РБ седьмого созыва по Уфимскому избирательному округу № 54 избрана Эльвира Мацкевич.