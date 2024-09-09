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9 Сентября , 17:46
ВЫБОРЫ-2024

Центризбирком признал выборы Главы Башкирии состоявшимися

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги прошедших в республике выборов Главы региона, а также дополнительных выборов депутата Госсобрания по Уфимскому избирательному округу № 54.

Комиссия постановила признать выборы Главы Башкирии состоявшимися и действительными и установила, что Главой РБ избран Радий Хабиров. Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона набрал 80,21% голосов. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Также ЦИК установил, что депутатом Госсобрания РБ седьмого созыва по Уфимскому избирательному округу № 54 избрана Эльвира Мацкевич.

Автор:Роман Якимчук
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