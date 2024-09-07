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7 Сентября , 10:52
ВЫБОРЫ-2024

С ходом выборов в Башкирии ознакомятся представители федерального СПЧ

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирию прибыла заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Она пообщалась с журналистами в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024».

«Мы приехали, чтобы посмотреть, как идет избирательный процесс в Башкирии, сегодня у нас первый рабочий день в республике. Будем обращать внимание прежде всего на организацию избирательного процесса в соответствии со стандартами мониторинга», – отметила Ирина Киркора.

Роман Якимчук
Фото:Роман Якимчук

Напомним, сегодня, 7 сентября, в республике идет второй день голосования на выборах Главы Башкирии. В 8.00 в регионе открылись 3302 избирательных участка. Как ранее писал «Башинформ», проголосовать можно даже в полпредстве Республики Башкортостан в Москве.

По данным ЦИК Башкирии, в первый день голосования явка избирателей составила почти 30%. Своими голосами кандидатов поддержали 873,3 тысячи человек. Нарушений не зафиксировано, все УИКи отработали в штатном режиме. Также ранее «Башинформ» писал о том, что жители деревни Башкортостан показали 100% явку. Избирательные участки будут работать до 20.00 по уфимскому времени.

Автор:Роман Якимчук
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