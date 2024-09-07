С ходом выборов в Башкирии ознакомятся представители федерального СПЧ

В Башкирию прибыла заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Она пообщалась с журналистами в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024».

«Мы приехали, чтобы посмотреть, как идет избирательный процесс в Башкирии, сегодня у нас первый рабочий день в республике. Будем обращать внимание прежде всего на организацию избирательного процесса в соответствии со стандартами мониторинга», – отметила Ирина Киркора.