В Башкирии проголосовал ветеран

В Башкирии продолжаются выборы Главы республики. На избирательные участки с утра отдать свой голос идут семьи, военнослужащие, политики.

В Салаватском районе одним из первых, кто пришёл исполнить свой гражданский долг, стал председатель союза ветеранов боевых действий и организатор оказания гуманитарной помощи участникам специальной военной операции Рустам Хуснуллин. О нём «Башинформу» сообщила общественный наблюдатель. По её словам, Рустам Набиуллович не пропускает ни одно голосование и всегда приходит на участок в числе первых избирателей.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.