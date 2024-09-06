В Башкирии одним из первых проголосовал участник СВО

Одним из первых на избирательный участок в селе Старый Варяш пришёл участник специальной военной операции Сергей Шарипов. Об этом сообщает администрация Янаульского района.

Сергей Шарипов ушёл на фронт добровольцем в июне 2023 года и служит в составе батальона имени Миннигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан». Мужчина неоднократно проявлял отвагу и мужество во время выполнения боевых задач спецоперации.

В марте этого года на одном из участков, где шли бои, Сергей Шарипов спас заблокированных медработников. Он получил серьёзное ранение. Боец, несмотря на это, сумел помочь однополчанам. Когда очнулся в госпитале, обнаружил, что за ним ухаживают те самые медработники, которых он спас.

За свой подвиг военнослужащий из Башкирии награждён медалью «За отвагу».​​ В эти дни Сергей Шарипов находится дома на лечении.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится три дня, до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, что среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.