Премьер-министр Башкирии проголосовал на выборах Главы республики

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров принял участие в выборах Главы республики. Утром 6 сентября он сделал свой выбор на избирательном участке № 109, расположенном в ГКЗ «Башкортостан».

Андрей Назаров рассказал, почему он пришел на участок утром, в первый день голосования, и поделился своим видением дальнейшего развития республики.

«Это важное мероприятие, поэтому лучше проголосовать утром, в первый день и далее быть уверенным, что голос учтен, чтобы жизнь в республике шла тем курсом, который ее жители считают важным и верным.

Башкирия уверенно развивается, за последние 5 лет объем привлеченных федеральных средств вырос в 2,5 раза. Наши предприятия по различным программам, в том числе федеральным и в виде грантов, получили более 170 млрд рублей. Такого никогда не было.

Конечно, есть еще над чем работать, начаты большие проекты: межвузовский кампус, геномный центр и другие. Есть проекты, которые предстоит начать, их реализация требует консолидации усилий всех ветвей власти и граждан.

Независимо от результатов выборов, все мы должны объединяться для движения республики вперед. Это положительно скажется на благополучии каждого. Башкирия эффективно работает с федеральным центром, инвесторами, республика нарастила свои компетенции, все это позитивно отражается на развитии экономики», – отметил Андрей Назаров.

Как ранее сообщал «Башинформ», голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. Поддержать своим голосом одного из кандидатов можно с 8.00 до 20.00 по местному времени. Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковые комиссии, а также более 28 тысяч членов УИК, назначенных политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей.

В Единый день голосования помимо Главы региона жители республики выберут депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и примут участие в 216 избирательных кампаниях в органы местного самоуправления.