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Сегодня, 01:55

Башкирия представила Ирану свой деловой потенциал

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Делегация Башкирии, возглавляемая Главой республики Радием Хабировым, завершила рабочую поездку в Иран презентацией делового потенциала башкирского региона. Об этом Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.

«У нас состоялся ряд встреч на высшем уровне, активно вели переговоры и представители бизнеса обеих сторон. Считаю, что за 2 дня командировки мы добились многого и нашу задачу — открыть Иран для Башкортостана и Башкортостан открыть для Ирана мы начали успешно выполнять», — написал Радий Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что Башкирия намерена сотрудничать с Ираном. При этом, по словам Главы Башкирии, есть заинтересованность в республике и со стороны Ирана.

«Абсолютно уверены в том, что мы нужны друг другу, что мы готовы протянуть друг другу руку дружбы и сотрудничества», — добавил Радий Хабиров.

Видео:пресс-служба Главы Республики Башкортостан

Напомним, 12 марта, делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Исламскую Республику Иран. В состав делегации вошли министры и представители компаний из разных сфер экономики.

Как сообщало информагентство «Башинформ» в Тегеране Глава Башкирии встретился с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином, с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжасте-Мехром, министром сельского хозяйства Ирана Джавад Садати-Нежад.

Стороны обсудили вопросы направления международного сотрудничества в агропромышленной сфере, промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкортостаном и Ираном. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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