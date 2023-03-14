Башкирия представила Ирану свой деловой потенциал

Делегация Башкирии, возглавляемая Главой республики Радием Хабировым, завершила рабочую поездку в Иран презентацией делового потенциала башкирского региона. Об этом Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.

«У нас состоялся ряд встреч на высшем уровне, активно вели переговоры и представители бизнеса обеих сторон. Считаю, что за 2 дня командировки мы добились многого и нашу задачу — открыть Иран для Башкортостана и Башкортостан открыть для Ирана мы начали успешно выполнять», — написал Радий Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что Башкирия намерена сотрудничать с Ираном. При этом, по словам Главы Башкирии, есть заинтересованность в республике и со стороны Ирана.

«Абсолютно уверены в том, что мы нужны друг другу, что мы готовы протянуть друг другу руку дружбы и сотрудничества», — добавил Радий Хабиров.