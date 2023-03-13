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Сегодня, 21:32

Иран готов заключить контракт на поставку из Башкирии говядины стандарта «Халяль»

пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Иран готов заключить первый контракт на поставку пяти тысяч тонн говядины, произведённой в Башкирии по стандартам «Халяль». Об этом сегодня, 13 марта, в Тегеране обсудили на встрече Глава Башкирии Радий Хабиров и министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садати-Нежад. Собеседники обсудили направления международного сотрудничества в агропромышленной сфере.

Стороны обсудили вопрос расширения ассортимента и объёмов взаимных поставок сельхозпродукции. Башкирия экспортирует в Иран зерно и растительное масло. Министр сельского хозяйства Ирана также выразил заинтересованность в закупках продукции лесопереработки и животноводства. При этом Джавад Садати-Нежад отметил, что в перспективе товарооборот между двумя республиками может увеличиться с нынешних 100 млн до 400 млн долларов США в год.

пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Радий Хабиров подчеркнул, что совместные проекты в сфере АПК включат в повестку башкирско-иранской рабочей группы. Для этого стороны определили ответственных представителей по координации взаимодействия и выполнения мероприятий «дорожной карты».

«Республика готова поставлять в Иран продукцию, в которой вы заинтересованы, в том числе ячмень, кукурузу, фуражное зерно. При этом поставки будут идти напрямую госкомпаниям Ирана, что обеспечит безопасность денежных расчётов и ответственное выполнение контрактов», — сказал Радий Хабиров.

Джавад Садати-Нежад сообщил, что иранских инвесторов интересует аренда сельскохозяйственных угодий для выращивания агрокультур и развития животноводства, на что Глава Башкирии заявил, что республика может предоставить земли сельхозназначения под продукцию растениеводства в случае, если инвесторы готовы вкладывать средства в эту отрасль.

Ещё одним направлением сотрудничества могут стать поставки из Башкирии минеральных удобрений и биологических препаратов. Это аммиачная селитра, сложные азотные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, серу. При этом научные организации Ирана готовы поделиться опытом в биотехнологиях, разработке новых сортов семян и улучшении пород сельхозживотных.

Радий Хабиров также отметил потребности республиканского рынка в иранских овощах и фруктах.

«Башкортостан может стать своего рода логистическим центром, откуда сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России. В частности, коллеги из Узбекистана уже строят у нас крупный логистический центр. Такую же работу мы готовы провести с иранскими партнёрами», — резюмировал Радий Хабиров.

Напомним, 12 марта, делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Исламскую Республику Иран. В состав делегации вошли министры и представители компаний из разных сфер экономики. Как сообщало информагентство «Башинформ» в Тегеране Глава Башкирии встретился с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином, а также с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжасте-Мехром. Обсуждались вопросы промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкортостаном и Ираном. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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