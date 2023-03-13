Иран готов заключить контракт на поставку из Башкирии говядины стандарта «Халяль»

Радий Хабиров подчеркнул, что совместные проекты в сфере АПК включат в повестку башкирско-иранской рабочей группы. Для этого стороны определили ответственных представителей по координации взаимодействия и выполнения мероприятий «дорожной карты».

«Республика готова поставлять в Иран продукцию, в которой вы заинтересованы, в том числе ячмень, кукурузу, фуражное зерно. При этом поставки будут идти напрямую госкомпаниям Ирана, что обеспечит безопасность денежных расчётов и ответственное выполнение контрактов», — сказал Радий Хабиров.

Джавад Садати-Нежад сообщил, что иранских инвесторов интересует аренда сельскохозяйственных угодий для выращивания агрокультур и развития животноводства, на что Глава Башкирии заявил, что республика может предоставить земли сельхозназначения под продукцию растениеводства в случае, если инвесторы готовы вкладывать средства в эту отрасль.

Ещё одним направлением сотрудничества могут стать поставки из Башкирии минеральных удобрений и биологических препаратов. Это аммиачная селитра, сложные азотные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, серу. При этом научные организации Ирана готовы поделиться опытом в биотехнологиях, разработке новых сортов семян и улучшении пород сельхозживотных.

Радий Хабиров также отметил потребности республиканского рынка в иранских овощах и фруктах.

«Башкортостан может стать своего рода логистическим центром, откуда сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России. В частности, коллеги из Узбекистана уже строят у нас крупный логистический центр. Такую же работу мы готовы провести с иранскими партнёрами», — резюмировал Радий Хабиров.

Напомним, 12 марта, делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Исламскую Республику Иран. В состав делегации вошли министры и представители компаний из разных сфер экономики. Как сообщало информагентство «Башинформ» в Тегеране Глава Башкирии встретился с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином, а также с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжасте-Мехром. Обсуждались вопросы промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкортостаном и Ираном.