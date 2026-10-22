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10:52 (UTC+5), 22 Октября 2026

Родителям Башкирии напомнили о безопасности детей на осенних каникулах

С 24 октября по 4 ноября у школьников — осенние каникулы.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В школах Башкирии с 24 октября начинаются осенние каникулы — 12 дней отдыха после первой четверти. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин. За парты школьники вернутся 5 ноября, после Дня народного единства.

В своём обращении к родителям министр подчеркнул, что в каникулярный период многие дети проводят свободное время вне дома и школы, и именно поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.

«В это время многие дети своё свободное время проводят вне дома и школы. Однако безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас, — отметил Ильдар Мавлетбердин. — Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях».

Обращение министра перекликается с данными спасателей: с начала 2026 года на водоёмах республики утонули 7 детей, а в большинстве случаев причиной гибели детей при пожарах стало оставление без присмотра. Специалисты МЧС также напоминают о хрупкости тонкого льда, который начнёт образовываться на водоёмах уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что 22 октября во всех школах и колледжах республики пройдет единый день безопасности, посвящённый теме дроппинга.

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