Родителям Башкирии напомнили о безопасности детей на осенних каникулах

В школах Башкирии с 24 октября начинаются осенние каникулы — 12 дней отдыха после первой четверти. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин. За парты школьники вернутся 5 ноября, после Дня народного единства.

В своём обращении к родителям министр подчеркнул, что в каникулярный период многие дети проводят свободное время вне дома и школы, и именно поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.

«В это время многие дети своё свободное время проводят вне дома и школы. Однако безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас, — отметил Ильдар Мавлетбердин. — Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях».

Обращение министра перекликается с данными спасателей: с начала 2026 года на водоёмах республики утонули 7 детей, а в большинстве случаев причиной гибели детей при пожарах стало оставление без присмотра. Специалисты МЧС также напоминают о хрупкости тонкого льда, который начнёт образовываться на водоёмах уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что 22 октября во всех школах и колледжах республики пройдет единый день безопасности, посвящённый теме дроппинга.