Почему в Башкирии стало безопаснее отдыхать у воды

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, благодаря масштабной межведомственной работе количество погибших на воде удалось сократить на 15% — с 52 человек в 2025 году до 44 в текущем сезоне. Среди жертв трагедии оказались 7 детей (в прошлом году — 6).

«Положительная динамика стала результатом комплекса мер безопасности. В этом летнем сезоне для жителей и гостей региона было организовано 445 мест безопасного отдыха у воды — это на 79 локаций больше, чем годом ранее. Из них 201 объект является специально оборудованным пляжем. Республика Башкортостан сохранила статус лидера в Приволжском федеральном округе по количеству официальных пляжей и темпам их открытия», — проинформировали в ведомстве.

Ключевым этапом подготовки стал месячник безопасности, который проводился с 1 по 30 июня. Это более 10 тысяч рейдов и патрулирований с учетом наиболее посещаемых зон отдыха.

Особое внимание уделялось контролю на воде. Госинспекторы по маломерным судам совершили 218 выходов, в ходе которых выявили 274 административных правонарушения. Нарушители оштрафованы на более чем 780 тысяч рублей, а 19 маломерных судов были отправлены на штрафстоянку.

«Самым важным показателем эффективности принятых мер стала работа спасательных служб. За летний период им удалось спасти 274 человека, включая 81 ребенка. Этот показатель на 66 случаев превышает результаты аналогичного периода прошлого года» — подчеркнули в пресс-службе МЧС по РБ.

Официальный купальный сезон в Башкирии завершился, все пляжи закрыли до следующего года.

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