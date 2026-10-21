В школах и колледжах Башкирии пройдет единый день безопасности

22 октября во всех школах и колледжах Башкирии пройдет Единый день безопасности. В этот день в расписании — классные часы, лекции и деловые игры, посвящённые теме «Осторожно, дроппинг!». Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.
По словам министра, дроппинг — это не просто пособничество, а уголовная ответственность за мошенничество или легализацию преступных доходов для самого подростка.
«Наша общая цель — не допустить, чтобы жизнь наших детей сломалась. Объяснить им, что за „лёгким заработком“ на чужой карте всегда стоит скамья подсудимых», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.
Он также напомнил золотое правило: никогда не передавать свои банковские карты незнакомцам и не переводить чужие деньги через свой счёт.
«Уважаемые родители, поговорите сегодня вечером с детьми. Убедитесь, что они знают: передавать свои банковские карты или переводить чужие деньги — это не шутки и не подработка. Это преступление. Безопасность детей — наша общая ответственность», — обратился к родителям министр.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.