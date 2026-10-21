В школах и колледжах Башкирии пройдет единый день безопасности

22 октября во всех школах и колледжах Башкирии пройдет Единый день безопасности. В этот день в расписании — классные часы, лекции и деловые игры, посвящённые теме «Осторожно, дроппинг!». Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

По словам министра, дроппинг — это не просто пособничество, а уголовная ответственность за мошенничество или легализацию преступных доходов для самого подростка.

«Наша общая цель — не допустить, чтобы жизнь наших детей сломалась. Объяснить им, что за „лёгким заработком“ на чужой карте всегда стоит скамья подсудимых», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Он также напомнил золотое правило: никогда не передавать свои банковские карты незнакомцам и не переводить чужие деньги через свой счёт.

«Уважаемые родители, поговорите сегодня вечером с детьми. Убедитесь, что они знают: передавать свои банковские карты или переводить чужие деньги — это не шутки и не подработка. Это преступление. Безопасность детей — наша общая ответственность», — обратился к родителям министр.