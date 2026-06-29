Пострадавшую в ДТП девочку санавиацией доставили в Уфу

Несовершеннолетняя пострадавшая, которая на прошлой неделе попала в аварию, сегодня была эвакуирована по линии санавиации из Белорецкой ЦРБ в Уфу.
Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Лечение девочка продолжит в Республиканской детской клинической больнице.
Напомним, в Белорецком районе после столкновения двух автомобилей в центральную районную больницу были доставлены трое взрослых. Они находились в относительно удовлетворительном состоянии. Также пострадали три ребёнка: две девочки — в удовлетворительном состоянии, а девочка-подросток — в стабильно тяжёлом состоянии.
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