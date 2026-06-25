Стала известна причина ДТП в Башкирии с пятью погибшими

По предварительным данным, причиной смертельной аварии на 195 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк стал выезд на встречную полосу. Журналисту «Башинформа» в пресс-службе ГАИ Башкирии сообщили, что 34-летний мужчина, житель Белорецкого района, за рулем «УАЗ Патриот» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в «Ладу Ларгус» под управлением 43-летнего жителя Белорецка. От сильнейшего удара «Ларгус» выбросило на обочину, машина завалилась на бок. Спасателям пришлось деблокировать участников дорожного движения.

В дорожном происшествии погибли водитель «Лады» и его пассажиры: 21-летний парень из Белорецкого района, 23-летняя девушка из Туймазинского района, 40-летняя женщина и 22-летняя девушка, жительницы Белорецкого района. Пострадала маленькая девочка, предварительно, дочь погибшей 40-летней женщины. Ребенка увезли в белорецкую больницу с многочисленными травмами, черепно-мозговой травмой и переломом бедра. Как говорится, родился в рубашке 54-летний житель Белорецкого района — медики оказали ему помощь на месте, госпитализация выжившему пассажиру «Лады» не потребовалась.

Что касается «УАЗа Патриот», то водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга. Предположительно, его 33-летней супруге помощь оказали на месте. Их маленьких дочерей увезли в местную больницу с ушибами и гематомами.

Известно, что у водителя «УАЗ Патриот» с документами все в порядке. По неподтвержденным официально данным, водитель «Лады Ларгус» занимался пассажирскими перевозками.

По информации МВД по РБ, следственный отдел Отдела МВД России по Белорецкому району возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении водителя будет избрана мера пресечения.

Сейчас установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу самочувствия пострадавших в пресс-службу минздрава РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.