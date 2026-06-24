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16:39 (UTC+5), 24 Июня 2026

В страшном ДТП в Башкирии погибли пять человек

Установление обстоятельств ДТП в Белорецком районе, в котором погибли несколько человек, контролирует прокуратура.

Фото: пресс-служба | Госавтоинспекция РБ
Рустем Сагитов

По предварительным данным, сегодня около 17 час. 50 мин. на 195 км. автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» столкнулись автомобили марок «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот».

В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины. Еще одна пассажирка 2011 года рождения из «Лады Ларгус» доставлена в лечебное учреждение. Медицинская помощь потребовалось пассажирке и ее 3-летней дочери из другого автомобиля. 

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Белорецкий межрайонный прокурор Рамиль Якупов. 

Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения.

пресс-служба Госавтоинспекция РБпресс-служба Госавтоинспекция РБ
Фото: пресс-служба | Госавтоинспекция РБ
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