В страшном ДТП в Башкирии погибли пять человек

По предварительным данным, сегодня около 17 час. 50 мин. на 195 км. автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» столкнулись автомобили марок «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот».
В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины. Еще одна пассажирка 2011 года рождения из «Лады Ларгус» доставлена в лечебное учреждение. Медицинская помощь потребовалось пассажирке и ее 3-летней дочери из другого автомобиля.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Белорецкий межрайонный прокурор Рамиль Якупов.
Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения.
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