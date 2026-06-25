В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии пострадавших в двух ДТП

Как информировал Башинформ, в Белорецком районе после столкновения двух автомобилей в центральную районную больницу были доставлены трое взрослых. По данным минздрава РБ, сейчас они в относительно удовлетворительном состоянии. Также пострадали три ребёнка: две девочки — в удовлетворительном состоянии, а девочка-подросток — в стабильно тяжёлом состоянии.

В Белорецкую ЦРБ вчера по линии санавиации была отправлена бригада врачей РДКБ в составе заведующего травматологическим отделением, нейрохирурга и реаниматолога.

Второе ДТП произошло на днях ночью в Учалинском районе. Водитель не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет. Двое погибли на месте, ещё трое пострадавших, в том числе подросток, были доставлены в центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

«Ситуацию в обоих случаях держу на личном контроле. Будьте, пожалуйста, внимательнее на дороге: не рискуйте, не идите на опасные манёвры. Помните, что от вас зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких», — отметил глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин.