В Башкирии погоня за BMW закончилась гибелью молодого парня и подростка

Как сообщили в пресс-службе администрации Учалинского района, в ночь на 24 июня на автодороге Учалы — Миасс произошло ДТП, унесшее жизни двух местных жителей. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В аварии 20-летний парень и девушка-подросток от полученных травм скончались на месте. Еще троих пострадавших были экстренно доставлены в травматологическое отделение Учалинской ЦРБ.
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы: бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ и спасатели. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
«Башинформ» обратился за комментарием по данному ДТП в пресс-службу ГАИ Башкирии. В ведомстве сообщили о том, что в первом часу ночи на 105 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс 19-летний водитель за рулем BMW-525 не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Двое пассажиров скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. У погибшей несовершеннолетней девушки недавно был день рождения. Еще одну несовершеннолетнюю девушку и 28-летнего пассажира, а также водителя госпитализировали с травмами. При проверке по базам данным сотрудники ГАИ установили, что водитель не имел права управления транспортным средством.
В пресс-службе прокуратуры РБ заявили, что надзорное ведомство установит причины и обстоятельства случившегося, даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее в Башкирии подросток с другом на электросамокате попали под колеса иномарки.
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