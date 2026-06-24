В Башкирии подросток с другом на электросамокате попали под колеса иномарки

По предварительным данным ГАИ Уфы, вчера днем напротив дома №31А по ул. Шафиева 58-летний водитель за рулем Nissan X-Trail ехал по ул. Ростовской. При совершении поворота он допустил наезд на электросамокат, которым управлял подросток, с ним был и его несовершеннолетний пассажир. Они ехали на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу не спешившись.
В ДТП несовершеннолетних с травмами доставили в медучреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.
Ранее в уфимском дворе «Газель» насмерть задавила пенсионерку.
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