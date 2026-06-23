В Уфе произошло ДТП с погибшим. В Госавтоинспекции сообщили подробности.



По предварительным данным 23 июня около трех часов дня, водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем «Газель», во дворе улицы Степана Халтурина, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пенсионерку.



В результате ДТП пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие экстренные службы.

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