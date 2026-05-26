Подростку, пострадавшему на аттракционе в Башкирии, стало лучше

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, мальчика перевели из реанимации в травматологическое отделение.

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — заявили в ведомстве.

Ранее Башинформ информировал о том, что происшествие случилось 10 мая в Стерлитамаке. Подросток получил тяжелые травмы во время нахождения на аттракционе. Когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, устройство было приведено в движение, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции. Пострадавший был госпитализирован и впоследствии доставлен в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему оказывается медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика на аттракционе по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».