В Башкирии мальчик получил жуткие увечья на аттракционе

В парке имени Ю. Гагарина в Стерлитамаке серьезно пострадал подросток. Его затянуло в работающий аттракцион «Вальс», когда он, со слов мамы мальчика, по просьбе оператора переходил в другую кабинку. Школьника зажало между конструкциями, пришлось распиливать механизм болгаркой.

Он получил серьезные увечья. Санавиацией пострадавшего доставили в РДКБ в Уфу, с переломом позвоночника, открытым переломом голеностопа и оторванными двумя пальцами на ноге.

Инцидентом уже занимается региональный Следственный комитет. Между тем парк продолжает работать и даже завёз новый аттракцион.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры РБ, по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, 10 мая мальчик получил множественные травмы при движении на карусели «Вальс-ракушка» в парке имени Ю. Гагарина в Стерлитамаке.

«Ребенок госпитализирован в медучреждение, ему оказывается необходимая помощь. Прокуратура с участием специалистов уполномоченных ведомств проверит соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние, а также исполнение требований техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — заявили в ведомстве.

«Башинформ» обратился за комментариями по поводу случившегося в пресс-службы СУ СКР по РБ и минздрава РБ. Как только ответы будут получены, мы их опубликуем.

Ранее стало известно о самочувствии пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой.