Стало известно о самочувствии пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, двое пострадавших остаются в крайне тяжёлом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. Третьему пациенту стало лучше — он идёт на поправку. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Напомним, крупный пожар произошел около села Нурлино Уфимского района на промышленном объекте. В его тушении были задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники. В происшествии пострадали три человека.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.