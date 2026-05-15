Стало известно о самочувствии пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, двое пострадавших остаются в крайне тяжёлом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. Третьему пациенту стало лучше — он идёт на поправку. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, крупный пожар произошел около села Нурлино Уфимского района на промышленном объекте. В его тушении были задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники. В происшествии пострадали три человека.