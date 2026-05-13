На месте пожара под Уфой работает передвижная лаборатория

Сегодня в районе села Нурлино Уфимского района на промышленном объекте произошел пожар. Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, для оценки обстановки и проведения необходимых замеров качества атмосферного воздуха на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
«Специалисты проводят инструментальные замеры для идентификации возможных химических веществ и определения их концентрации в воздухе. Ситуацию держим на контроле», — сообщил он.
Ранее в минздраве Башкирии сообщили о трех пострадавших при пожаре на нефтебазе. Состояние их оценивается как крайне тяжелое, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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