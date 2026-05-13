В минздраве Башкирии сообщили о трех пострадавших при пожаре на нефтебазе

По его словам, трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр.
«Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжелое, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуацию держу на контроле», — заявил он.
Как информировал Башинформ, в тушении крупного пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники.
«Из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара», — отметили в ведомстве.
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