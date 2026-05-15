Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:43 (UTC+5), 15 Мая 2026

В Башкирии следователи занялись инцидентом с травмированием мальчика

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика на аттракционе по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Фото: СУ СКР по РБ | Мах
Ксения Калинина

По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 10 мая в парке культуры и отдыха Стерлитамака подросток получил тяжелые травмы во время нахождения на аттракционе. Когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, устройство было приведено в движение, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции.

Пострадавший был госпитализирован и впоследствии доставлен в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему оказывается медпомощь.

«Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, повлекших травмирование несовершеннолетнего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности и надлежащее техническое содержание развлекательных объектов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления республики», — заявили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал, что инцидентом занялась и прокуратура РБ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru