В Башкирии следователи занялись инцидентом с травмированием мальчика

По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 10 мая в парке культуры и отдыха Стерлитамака подросток получил тяжелые травмы во время нахождения на аттракционе. Когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, устройство было приведено в движение, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции.
Пострадавший был госпитализирован и впоследствии доставлен в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему оказывается медпомощь.
«Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, повлекших травмирование несовершеннолетнего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности и надлежащее техническое содержание развлекательных объектов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления республики», — заявили в ведомстве.
Ранее Башинформ сообщал, что инцидентом занялась и прокуратура РБ.
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