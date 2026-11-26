Следком Башкирии подтвердил гибель подростка, пропавшего 7 ноября на реке Ай в Мечетлинском районе. Как ранее сообщал «Башинформ», тело несовершеннолетнего было найдено сегодня примерно в 1,4 км от места происшествия.
Информагентство также обратилось за официальным комментарием в правоохранительные органы и экстренные службы.
По информации следкома РБ, на теле подростка видимых телесных повреждений не обнаружено. Расследованием уголовного дела занимается Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ. В настоящее время проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка.
Напомним, двое подростков 7 ноября отправились на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.
С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. К поисковой операции привлекались сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории использовалась аэролодка, а с воздуха территорию осматривали с помощью беспилотников.
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело.
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