Следком Башкирии подтвердил гибель подростка, пропавшего 7 ноября на реке Ай в Мечетлинском районе. Как ранее сообщал «Башинформ», тело несовершеннолетнего было найдено сегодня примерно в 1,4 км от места происшествия.

Информагентство также обратилось за официальным комментарием в правоохранительные органы и экстренные службы.

По информации следкома РБ, на теле подростка видимых телесных повреждений не обнаружено. Расследованием уголовного дела занимается Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ. В настоящее время проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка.