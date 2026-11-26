Трагически завершились поиски пропавшего подростка из Мечетлинского района. «Башинформу» сразу несколько источников сообщили, что, по предварительным данным, тело мальчика нашли спасатели в воде ниже по течению, примерно в 1,4 км от места происшествия. Отмечается, что видимых телесных повреждений нет.
Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написали: «Найден. Погиб».
Информагентство обратилось за официальным комментарием в правоохранительные органы и экстренные службы. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.
Напомним, двое подростков 7 ноября отправились на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.
С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. К поисковой операции привлекались сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории использовалась аэролодка, а с воздуха территорию осматривали с помощью беспилотников.
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело.
Между тем в республике это не первый случай, когда дети становятся жертвами воды и пропадают. В 2024 году двое подростков 13 и 14 лет бесследно исчезли в Уфе 30 марта. Родителям они сказали, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на ул. Шафиева, но домой не вернулись и не вышли на связь. В поисках были задействованы несколько сотен людей: правоохранители, спасатели, волонтеры, неравнодушные граждане. В мае удалось найти тело 13-летнего мальчика. Родители опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность. В июне 2025 года на берегу реки Белой под Уфой нашли тело второго мальчика.
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