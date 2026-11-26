Трагически завершились поиски пропавшего подростка из Мечетлинского района. «Башинформу» сразу несколько источников сообщили, что, по предварительным данным, тело мальчика нашли спасатели в воде ниже по течению, примерно в 1,4 км от места происшествия. Отмечается, что видимых телесных повреждений нет.

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написали: «Найден. Погиб».

Информагентство обратилось за официальным комментарием в правоохранительные органы и экстренные службы. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.