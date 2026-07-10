В деревне Башкирии восстанавливают газоснабжение после смерча

В деревне Ургуново Учалинского района продолжают устранять последствия смерча. Сейчас в населенном пункте работает бригада филиала «Газпром» в составе 10 человек и 3 единиц техники. Они занимаются восстановлением газопровода. Напомним, после разгула стихии десять домов отключили от газоснабжения.

Вместе с тем продолжается работа и по восстановлению электроснабжения. В Ургуново приехали 28 специалистов БашРЭС, 4 вышки и оперативная машина. Осталось подключить еще три улицы, сообщил глава района Руслан Гилязетдинов, который находится сейчас на месте. Напомним, ураган оставил без света 597 домов. К 6 утра энергетикам удалось подключить электричество в большей части деревни.

Между тем «Башинформ» публиковал комментарий специалиста Башгидромета, который назвал смерч в Учалинском районе редким и уникальным явлением.