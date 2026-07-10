В деревне Башкирии возобновили подачу электричества после смерча

В деревне Ургуново Учалинского района оперативно устраняют последствия ураганного ветра и явления, похожего на смерч.
Стихия обрушилась накануне вечером. В результате повредились линии электропередачи, вся деревня осталась без света. В 10 домах временно отключили газоснабжение. Ураган сорвал крыши дома и хозяйственных построек.
В районе развернули оперативный штаб. Как сообщает глава администрации Руслан Гилязетдинов, подача электричества в большей части деревни уже возобновлена.
«Отдельную благодарность хочу выразить энергетикам, которые трудились допоздна, чтобы восстановить подачу электричества. По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Чтобы ускорить процесс восстановления, сегодня на помощь прибудут дополнительные силы — аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов. Техника и специалисты уже в пути», — сообщил глава районной администрации.
Вопросы водоснабжения, связи, восстановления газоснабжения, организация сбора мусора также находятся на контроле. В районе введён режим «Повышенной готовности», чтобы коммунальные и аварийные бригады могли работать бесперебойно и без каких-либо ограничений.
Напомним, накануне в районе деревни Ургуново Учалинского района Башкирии прошёл ураганный ветер (смерч). Из-за стихии оборваны линии электропередачи. Деревня временно осталась без электричества, 10 домов отключены от газоснабжения.
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