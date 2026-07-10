Ливни не установили рекорд в Уфе, зато в Башкирии случилась аномалия

На Башкирию, как это и прогнозировалось, накануне обрушились сильные ливни. В частности, Уфу буквально затопило дождевыми водами, особенно досталось микрорайону Сипайлово и Зеленой роще. По многочисленным видео из соцсетей видно, как автомобили на проезжей части оказались по капот в воде, подтопило и салоны автобусов «Башавтотранса», местами размыло асфальт. Пока автолюбители переживали, что их машины может настигнуть гидроудар, некоторые пешеходы наслаждались выпавшими осадками: девочки станцевали под дождем, один из подростков на надувном матрасе устроил заплыв по лужам, еще один мальчик улегся на газон под поток грязной воды, два друга искупались в глубокой луже, скопившейся у жилого дома.

Большинство интернет-пользователей, комментируя ситуацию, сошлись во мнении, что в Уфе все очень плохо с ливневками — где-то их просто закатали в асфальт, где-то они забиты мусором и давно забыты, а где-то и вовсе никогда не было. Все это и привело к множеству подтоплений.

Между тем в мэрии города сегодня утром заявили, что «за минувшие сутки в Уфе выпала почти месячная норма осадков. Это не просто погодный рекорд, а серьёзнейшая нагрузка на ливневую канализацию и дорожное покрытие».

Позже в соцсетях администрации Уфы появилась уточненная информация: «9 июля Уфу накрыл сильный ливень: за сутки в городе выпало 16 мм осадков, что составляет 39% от месячной нормы. К устранению последствий непогоды коммунальные службы приступили сразу, работы продолжались всю ночь. Городские службы оперативно расчищали от мусора и листьев решетки и дождеприемные лотки ливневых канализаций, а также организовали отвод дождевых вод с придомовых территорий».

Журналист «Башинформа» обратился в Башгидрометцентр за комментарием по поводу выпавших в республике осадков, насколько они тянут на рекорд. Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Светлана Положенцева отметила, что сильных погодных катаклизмов зарегистрировано не было, хотя не обошлось без редких явлений.

«За вчерашний день по метеостанции Дёма выпало 18 миллиметров осадков, что составило одну треть от месячной нормы. Да, были сильные дожди, но рекорда нет. Рекорд был в Чишмах — количество осадков достигло 87 миллиметров, что эквивалентно двум месячным нормам. Достаточно много осадков выпало в Бирске, в Раевском. В Федоровке было практически опасное явление — зафиксировано выпадение осадков в размере 28 миллиметров, что близко к критическому уровню в 30 миллиметров», — сообщила Светлана Положенцева.

Представитель Башгидрометцентра добавила, что в Башкирии вчера наблюдалось редкое явление.

«Наблюдалось необычное природное событие — смерчи, зафиксированные метеостанцией в Учалах. Такие явления крайне редко встречаются в нашем регионе и считаются аномальными», — сказала замначальника отдела метеопрогнозов.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в деревне Башкирии возобновили подачу электричества после смерча.