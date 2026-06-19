Пятница, 19 Июня 2026
|
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
05:38 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Башкирии стали известны новые подробности ДТП с гибелью медиков

По факту аварии в МВД по РБ возбудили уголовное дело.

Фото: прокуратура РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

По трагическому стечению обстоятельств, в преддверии Дня медицинского работника в республике на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в жуткой аварии погибли сотрудники скорой помощи. Также жертвой ДТП стала молодая девушка — дочь водителя «скорой», ее решили подвезти, так как было по пути. Её отца в крайне тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

Как уже сообщалось ранее, 41-летний водитель «скорой» по неизвестной пока причине допустил столкновение со стоящими в попутном направлении на красный сигнал светофора «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес».

Между тем «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах рассказал новые подробности случившегося. По предварительным данным, на месте, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. Все машины остановились на запрещающий сигнал светофора. «Скорая», возвращавшаяся со стороны Уфы в сторону Дуванского района со служебного выезда, по всей видимости, на скорости врезалась в стоящие автомобили «Лада Веста», большегруз «Мерседес», а также совершила касательное столкновение с грузовиком Iveco.

Удар был настолько сильным, что передняя часть спецмашины превратилась в груду металла. Спасатели с трудом деблокировали погибших и пострадавшего. Как удалось выяснить, жертвами ДТП стали 20-летняя студентка УУНиТ, жительница Дуванского района, 36-летняя медсестра из Салаватского района и 26-летняя педиатр из села Месягутово Дуванского района.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ сообщили, что выживший 41-летний водитель (житель Дуванского района) сейчас находится в Месягутовской ЦРБ в тяжелом состоянии в реанимации. К нему отправлена бригада врачей из Уфы.

По данному факту в МВД по РБ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, специалисты республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ вошли в состав комиссии по расследованию.

«Профсоюз принимает участие в расследовании и будет контролировать соблюдение прав работников. Родственникам погибших врачей будет оказана поддержка медицинского сообщества и профсоюза», — отметил председатель профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Сейчас можно только строить предположения, почему «скорая» врезалась в стоявшие автомобили. Разобраться в случившемся помогут запись с видеорегистратора спецмашины, если она уцелела, а также записи очевидцев случившегося, и показания самого водителя, когда он пойдет на поправку.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин выразил слова соболезнования родным и близким медработников, погибших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Материалы по теме
В Башкирии в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли три человекаВ Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с участием скоройГлава минздрава Башкирии выразил соболезнования в связи с ДТП со скорой
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru