В Башкирии стали известны новые подробности ДТП с гибелью медиков

По трагическому стечению обстоятельств, в преддверии Дня медицинского работника в республике на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в жуткой аварии погибли сотрудники скорой помощи. Также жертвой ДТП стала молодая девушка — дочь водителя «скорой», ее решили подвезти, так как было по пути. Её отца в крайне тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

Как уже сообщалось ранее, 41-летний водитель «скорой» по неизвестной пока причине допустил столкновение со стоящими в попутном направлении на красный сигнал светофора «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес».

Между тем «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах рассказал новые подробности случившегося. По предварительным данным, на месте, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. Все машины остановились на запрещающий сигнал светофора. «Скорая», возвращавшаяся со стороны Уфы в сторону Дуванского района со служебного выезда, по всей видимости, на скорости врезалась в стоящие автомобили «Лада Веста», большегруз «Мерседес», а также совершила касательное столкновение с грузовиком Iveco.

Удар был настолько сильным, что передняя часть спецмашины превратилась в груду металла. Спасатели с трудом деблокировали погибших и пострадавшего. Как удалось выяснить, жертвами ДТП стали 20-летняя студентка УУНиТ, жительница Дуванского района, 36-летняя медсестра из Салаватского района и 26-летняя педиатр из села Месягутово Дуванского района.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ сообщили, что выживший 41-летний водитель (житель Дуванского района) сейчас находится в Месягутовской ЦРБ в тяжелом состоянии в реанимации. К нему отправлена бригада врачей из Уфы.

По данному факту в МВД по РБ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, специалисты республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ вошли в состав комиссии по расследованию.

«Профсоюз принимает участие в расследовании и будет контролировать соблюдение прав работников. Родственникам погибших врачей будет оказана поддержка медицинского сообщества и профсоюза», — отметил председатель профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Сейчас можно только строить предположения, почему «скорая» врезалась в стоявшие автомобили. Разобраться в случившемся помогут запись с видеорегистратора спецмашины, если она уцелела, а также записи очевидцев случившегося, и показания самого водителя, когда он пойдет на поправку.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин выразил слова соболезнования родным и близким медработников, погибших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи.