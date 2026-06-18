В Башкирии в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли три человека

Сегодня в седьмом часу вечера на 80-м километре автодороги Крапачово – Месягутово – Ачит 41-летний водитель автомобиля «Газель» скорой медицинской помощи по неизвестной на данной момент причине допустил столкновение со стоящими в попутном направлении на красный сигнал светофора «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес». Об этом сообщает ГИББД по РБ.
В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка. Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.
Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения РБ. Семьям погибших медиков будет оказана помощь. В причинах аварии будут разбираться компетентные органы. На месте работают сотрудники ГАИ и прокуратуры.
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