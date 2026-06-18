В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с участием скорой

В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором погибли три человека, включая двух медработников.

Как узнал «Башинформ», 20-летняя пассажирка было дочерью водителя скорой. Она не была пациенткой, а ехала из Уфы попутно домой.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения