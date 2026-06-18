В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с участием скорой

В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором погибли три человека, включая двух медработников.
Как узнал «Башинформ», 20-летняя пассажирка было дочерью водителя скорой. Она не была пациенткой, а ехала из Уфы попутно домой.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения
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