Глава минздрава Башкирии выразил соболезнования в связи с ДТП со скорой

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин выразил слова соболезнования родным и близким медработников, погибших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

«В ДТП в Дуванском районе погибло три человека, двое из которых наши коллеги, - сообщил Айрат Рахматуллин. - Это большая потеря для всего медицинского сообщества. Для координации работы на место незамедлительно выехала мой заместитель — Татьяна Саубанова. В причинах аварии будут разбираться компетентные органы. На месте работают сотрудники ГАИ и прокуратуры. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь семьям. Выражаю искренние соболезнования родным погибших».