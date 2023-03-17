Уфимец разочаровался в интим-услугах, когда потерял более 100 тысяч рублей

В отдел полиции № 6 по Уфе обратился 26-летний местный житель. Схема уже знакомая. Мужчина рассказал полицейским, что попал в неприятную ситуацию при попытке воспользоваться интим-услугами. В поисках платной «любви» он наткнулся в соцсети на объявление об интим-услугах.

Далее уфимец оформил заказ девушки, но перед этим нужно было внести предоплату и оплатить ее выезд. Мужчина перевел деньги на неизвестный счет, но «жрица любви» так и не приехала. В итоге горожанин потерял 101 тысячу рублей и доверие к подобным объявлениям.

Он пополнил список обманутых мужчин. Ранее на уловки мошенниц попадались 29-летний, 23-летний, 19-летний, 20-летний и 33-летний жители Уфы. Они в погоне за «удовольствием» остались без 19, 100, 37, 95 и 33 тысяч рублей соответственно.