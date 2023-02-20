В Уфе 19-летний парень не пользовался интим-услугами, но его заставили за них заплатить

В Уфе 19-летний парень обратился в полицию. Молодой человек сообщил, что на днях ему позвонил некий человек и стал убеждать, что он якобы оставил заявку на оказание интим-услуг.

«Звонивший стал требовать деньги, аргументируя тем, что из-за 19-летнего парня „работницы“ потеряли других клиентов. Поверив угрозам незнакомца, и для недопущения разрастания конфликта, уфимец перечислил личные сбережения — 37 тысяч рублей на счет, указанный звонившим», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Позже он осознал, что попался на уловки мошенника. Полиция возбудила уголовное дело.