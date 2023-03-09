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Сегодня, 11:18

Житель Башкирии решил воспользоваться услугами жрицы любви, но попался на уловки мошенницы

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В полицию Стерлитамака обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что попал в неприятную ситуацию при попытке воспользоваться интим-услугами. Мужчина нашел на просторах сети номер девушки и начал вести с ней переписку.

По данным пресс-службы МВД по РБ, во время разговора она сообщила, что для начала нужно внести предоплату за услугу в размере 33 тысяч рублей. Горожанин последовал указаниям и перевел деньги, однако после этого девушка пропала, а ее номер был заблокирован.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки жители республики отдали мошенникам более полумиллиона рублей.

Автор:Дарья Субботина
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