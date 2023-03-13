Уфимец остался без платной любви и денег: мужчину обманула девушка по вызову

В полицию Уфы обратился 29-летний горожанин. Он сообщил, что лишился 19 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами.

Мужчина нашел сайт с номерами «девушек по вызову» и начал вести с одной переписку. В ходе разговора та сообщила, что для начала нужно внести предоплату за услугу в размере 19 тысяч рублей. Уфимец последовал указаниям и перевел деньги, однако после этого девушка пропала, а ее номер был заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Ранее на уловки мошенниц попадались 23-летний, 19-летний, 20-летний и 33-летний жители Уфы. Они в погоне за «удовольствием» остались без 100, 37, 95 и 33 тысяч рублей соответственно.